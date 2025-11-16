El intendente de Ezeiza confirmó que el humo no es tóxico y que dejarán que el fuego se apague solo

Granados aseguró que no hay sustancias peligrosas en el aire y explicó que los bomberos permitirán que los últimos focos se extingan de manera natural para no afectar la investigación.

Hoy 14:33

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que el humo del incendio que se desató el viernes en el polígono industrial no es tóxico y que se decidió dejar que el fuego termine de apagarse de forma natural para preservar la escena de las pericias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No hay riesgo en el aire sobre algo tóxico”, aseguró en exclusiva con TN, mientras recorría el predio devastado tras el incendio y la fuerte explosión registrada durante la noche del viernes. Según indicó, desde el primer momento se realizaron controles para descartar la presencia de sustancias peligrosas en el aire después del estallido en una fábrica agroquímica.

Granados destacó el trabajo de los Bomberos Voluntarios y explicó que el protocolo para avanzar en la investigación ya está en marcha. “El fuego está prácticamente finalizado, quedan pequeños focos que los bomberos han decidido que se apaguen de manera natural para no entorpecer la investigación”, señaló.

Las pericias comenzarán este lunes con el fin de establecer cómo se originó el incendio y si fue un hecho intencional o accidental. El intendente confirmó que las llamas comenzaron en una fábrica de agroquímicos y se extendieron rápidamente hacia otras cinco plantas debido al viento.

“Son entre cinco y seis industrias las que perdieron todo”, indicó Granados, quien recordó que vive a 1500 metros del lugar. “No recuerdo haber sentido una explosión semejante”, expresó.

A pesar de la magnitud del incidente, el jefe comunal subrayó que no hubo víctimas fatales y que los heridos fueron de poca gravedad. Sin embargo, el daño material fue enorme: otras cinco o seis fábricas también sufrieron daños colaterales por las llamas y la onda expansiva.

Granados remarcó que algunas empresas lograron rescatar mercadería gracias al accionar de los bomberos, aunque al menos cinco quedaron prácticamente en ruinas. El polígono industrial, explicó, albergaba a 48 industrias, y cerca de 2.000 trabajadores resultaron afectados por el siniestro.

En cuanto a los estándares de seguridad, sostuvo que las fábricas cumplen con las normas correspondientes. “La que inició el fuego tenía todo en regla”, afirmó.

Finalmente, el intendente destacó que ahora comienza la etapa más dura: la reconstrucción. “Va a llevar muchos meses sacar los miles de escombros. Mañana vamos a acompañar a las empresas y, fundamentalmente, a las familias”, cerró.