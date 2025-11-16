Ingresar
Tres explosiones y tensión en Posadas por un incendio que afectó a un frigorífico

Una bombera fue atendida tras resultar afectada por el humo. El fuego avanzó sobre un depósito y el estacionamiento.

Hoy 17:08

Un incendio de gran magnitud se desató este domingo por la mañana en un importante frigorífico en Misiones. Un gran operativo se desplegó en el lugar, con presencia de personal policial, equipos de emergencia y bomberos voluntarios de diferentes cuarteles de la zona.

El fuego comenzó alrededor de las 10.30 en el local Campo San Isidro, ubicado sobre la colectora Leonardo Favio y la calle Salvador Azula, en el barrio Fátima de Posadas.

Según indicaron medios locales, las llamas se apoderaron del sector del depósito y estacionamiento del comercio, donde varios elementos fueron completamente destruidos por el fuego.

Afortunadamente, cuando se inició el incendio solo se encontraba el sereno del establecimiento en el lugar, que pudo salir sin inconvenientes y alertar a la Policía.

Los equipos, que llegaron pasadas las 11 al lugar, identificaron al menos tres explosiones dentro del predio, lo que complicó las tareas iniciales y obligó a extremar las medidas de seguridad.

La primera respuesta incluyó cinco dotaciones, aunque se sumó una sexta unidad proveniente de los Bomberos Voluntarios de Candelaria mientras combatían las llamas.

Durante el operativo, una bombera sufrió un episodio de falta de oxígeno y tuvo que recibir asistencia médica. De todas maneras, Reales llevó tranquilidad: “Su cuadro no revistió gravedad”. Asimismo, aseguró que la rápida intervención permitió estabilizarla sin mayores complicaciones.

En paralelo, autoridades de la Policía de Misiones, del Cuerpo de Bomberos de la Policía y autoridades de la Unidad Regional X supervisaron el operativo y evaluaron también la estructura del edificio para evitar nuevos riesgos.

La presencia del fuego, las explosiones y la gran columna de humo generó preocupación entre los vecinos, que se acercaron para seguir la situación. Debido a la acumulación de personas, la Policía decidió vallar la zona para garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los equipos de emergencia sin interferencias.

Aunque el fuego fue contenido, las tareas continuaban con enfriamiento y remoción en el interior del predio. Las causas del incendio aún no fueron determinadas y permanecerán bajo investigación.

El episodio en Posadas se suma a otros dos incendios de gran magnitud registrados este fin de semana: el ocurrido en el Parque Industrial de Ezeiza y el que afectó a un depósito en Villa Celina. Esta sucesión de hechos enciende la preocupación de las autoridades.

