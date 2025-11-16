Un policía fue arrestado tras ser acusado de raptar y violar a una joven en Parque Pereyra

El hombre, de 32 años, trabaja en el destacamento vial de la autopista y fue interceptado por agentes en Florencio Varela.

Hoy 17:37

Un Policía bonaerense fue detenido este domingo acusado de haber secuestrado a una joven en La Plata y haberla llevado hasta el Parque Pereyra, donde abusó sexualmente de ella. El hombre fue arrestado en Florencio Varela.

El sargento de 32 años pudo ser identificado gracias a las cámaras de seguridad que registraron el momento en el que sorprendió a la víctima, que estaba subiendo a su auto en City Bell.

Según consta en el expediente judicial tras la denuncia que radicó la joven, la obligó a viajar hasta el Parque Pereyra Iraola, donde ocurrió la violación.

Ya dentro del parque, el delincuente estacionó el auto, obligó a la chica a reclinar el asiento y la abusó. Tras la violación, contó, la llevó hasta una parada de colectivos y escapó robándose el vehículo.

La víctima logró pedir auxilio a un chofer y a varios pasajeros que la asistieron.

El hombre, identificado como Jonathan Andrés Peralta, trabaja en el destacamento vial de la Autopista Buenos Aires La Plata, según informó Hechos y Derecho.

Este domingo, la DDI montó un operativo encubierto en la puerta de su casa, donde lo vieron salir en un Nissan March. Tras un seguimiento, lograron cruzarlo en la colectora de la Ruta 2, a la altura de Diagonal Fontana, donde lo detuvieron.

Al revisar el auto, vieron que tenía una chapa patente adulterada y que el vehículo era robado. Quedó secuestrado, junto con su pistola reglamentaria marca Bersa calibre 9 mm y una licencia de conducir de una mujer, que sería la dueña del auto.

Peralda fue trasladado a la sede de la DDI La Plata, donde quedará detenido. El fiscal Álvaro Garganta lo indagará mañana a primera hora.