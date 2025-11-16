Enzo Pérez descartó los rumores de pelea con Gallardo: "Se empieza a inventar"

El capitán reflexionó sobre los motivos por los que hoy no tiene la continuidad deseada, dejó en claro que el vínculo con el Muñeco es el "mismo de siempre" y no quiso dar pistas sobre su futuro.

En su regreso a las canchas después de casi dos meses sin actividad, Enzo Pérez volvió a ser protagonista dentro y fuera del campo. En la previa del duelo decisivo ante Vélez, el capitán de River rompió el silencio y desmintió categóricamente los rumores sobre una supuesta pelea con Marcelo Gallardo, en medio del turbulento presente futbolístico del club.

Con tono firme, Pérez aseguró que su ausencia en los últimos partidos respondió únicamente a una decisión técnica:

"Cuando la situación no es buena se inventan un montón de cosas", expresó en diálogo con TNT Sports. “Con Marcelo ya saben la relación que tengo, no es de ahora. Hace siete u ocho años que nos conocemos. A mí no me gusta salir a aclarar nada porque sino te volvés loco, entrás en una vorágine que no hay que meterse”.

Para graficar el nivel de especulación, el mendocino ironizó sobre las versiones que circularon en los últimos días:

"Se dijo que estábamos peleados y también que iba a ser parte del cuerpo técnico cuando me retirara. Ahí te das cuenta de la locura en la que vivimos", lanzó entre risas, dejando en claro su fastidio por los rumores infundados.

Su situación futbolística y un regreso esperado

El volante de 39 años no jugaba desde el 24 de septiembre, en la eliminación ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Tras recuperarse de un corte en la rodilla izquierda, quedó relegado en la consideración de Gallardo y recién volvió a sumar minutos ante Vélez, cuando el equipo se juega su clasificación a la Libertadores 2026.

Pérez explicó con claridad los motivos de su ausencia:

"La explicación es fácil: hay otro compañero que el DT ve mejor que uno. En 2018, después del Mundial, me tocó ser suplente también. Respeto todas las decisiones. Estando adentro o afuera uno tiene que aportar, a mí me tocó desde afuera y aporto desde ahí", remarcó.

Su futuro en el club

A menos de dos meses de que finalice su contrato, Enzo Pérez aseguró que su continuidad no está en discusión por ahora:

"Hoy la renovación queda en un segundo plano, nuestra cabeza está en ganar hoy", expresó.

Por su condición de ídolo y referente, el mediocampista tendrá la potestad de decidir su futuro sin presiones. Mientras tanto, en Núñez todos miran atentos el desenlace de una temporada cargada de tensiones dentro de un River que busca reencontrar su rumbo.