Adriana Salgueiro reveló que recibió amenazas de muerte y pidió un botón antipánico

La actriz contó que los mensajes intimidatorios llegaron mientras conducía su programa de radio y pidió poner fin a la impunidad.

Hoy 18:11

Adriana Salgueiro denunció que recibió amenazas de muerte de una usuaria de Tiktok y pidió un botón antipánico. Lo más aterrador para la artista y su familia fue que el agresor sabía exactamente la dirección de su casa.

Todo ocurrió mientras la conductora estaba al aire de Espléndidos (Radio Colonia), el ciclo que conduce. “A veces lo que hacemos es transmitir mi programa también por TikTok. Encima, esta vez, lo estaba transmitiendo desde mi casa y no desde la radio”, expuso en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica HD) para contextualizar cómo fueron los hechos.

Luego, precisó cuáles fueron las frases que aparecieron en el chat del ciclo y que la pusieron en alerta: “Yo no leo los comentarios, los lee Alejandro (NdeR: marido y productor de la artista. Pero después me cuenta que empiezan a aparecer mensajes como ‘cerrá la puerta con llave, te conviene’, ‘mirá que algo te puede pasar’, y ‘cuidate’“.

Salgueiro remarcó que sospecha que la agresora sea alguien que vive cerca suyo y pueda prever sus movimientos. “Hay que terminar con la impunidad que tienen esa gente que se esconde en el anonimato de una red social”, pidió.

Y agregó: “Lo único que esperamos es el botón antipánico y tratar de tener una vida normal, tranquila. Lo que más me asusta y me molesta es el anonimato de esta gente”.

En tanto, Pablo Gómez de Olivera, abogado de la artista, indicó que ya le solicitó a la División de delitos tecnológicos de la policía Federal Argentina que detecte la dirección IP de la usuaria que amenazó a su defendida y así lograr identificarla. Además, contó que ya hizo el pedido pertinente para que la Justicia le otorgue un botón antipánico a la actriz.