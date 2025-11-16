Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz y se consagró campeón del ATP Finals por segundo año consecutivo

El número 2 del mundo se impuso ante el líder del ranking por 7-6 y 7-5. El torneo disputado en Turín reunió a los ocho mejores tenistas de la temporada.

Hoy 18:43

Jannik Sinner se consagró campeón del ATP Finals 2025 tras vencer a Carlos Alcaraz por 7-6 y 7-5 en una final vibrante disputada en Turín, donde los dos mejores jugadores del mundo volvieron a protagonizar un clásico del tenis moderno.

El duelo se detuvo durante el primer set por una emergencia médica en las tribunas, lo que generó una pausa de 12 minutos tras los primeros tres games. Luego, el parcial se reanudó con máxima paridad hasta llegar a un tie break de altísimo nivel, donde Sinner logró desequilibrar y tomar la delantera.

En la segunda manga, el italiano asumió el control del juego. Aprovechó el desgaste físico del número uno del mundo, que ya había recibido atención médica en el primer set, y marcó una diferencia mínima pero decisiva para quedarse con el título por segundo año consecutivo.

Alcaraz, ya asegurado como número 1 del ranking, disputó su primera final en este certamen. Sinner, en cambio, alcanzó su tercera final consecutiva en Turín: perdió en 2023 y ganó en 2024 y 2025.

Este fue el sexto enfrentamiento del año en finales entre ambos. Alcaraz ganó en Roland Garros, el US Open, el Abierto de Italia y Cincinnati (donde Sinner se retiró). El italiano se impuso en Wimbledon y ahora en Turín. En el historial general, el español lidera 10-6, aunque el presente vuelve a mostrar un duelo cada vez más parejo.