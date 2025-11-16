Ingresar
Nuevo robo de cables y tableros afecta el alumbrado público en la ciudad de La Banda

Esta vez el hecho delictivo sucedió en la intersección de las calles Lavalle y San Juan y en Agustín Carbajal, entre Salta y Jujuy.

Hoy 18:46

La Secretaría de Obras Publicas de la Municipalidad de La Banda advirtió sobre un nuevo hecho delictivo de cables y tableros correspondientes al sistema de alumbrado público ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Juan y en Agustín Carbajal entre Salta y Jujuy.

En este sentido, desde el área se desea alertar a la comunidad sobre los riesgos y las graves consecuencias del robo de cables eléctricos que no sólo pone en peligro la seguridad de la comunidad, sino que también afecta la fiabilidad del suministro eléctrico y genera importantes pérdidas económicas.  

Al respecto, el responsable del área, Cristian Alzamora, explicó que en los últimos días se registraron varios robos de tableros y cables en diferentes puntos de la ciudad. “Nos han robado tableros enteros, tanto en la calle Rebotaro, toda la parte de iluminación de los barrios Tabla Redonda y Villa Margarita; también en la Plaza de San Carlos”, señaló.

Desde el municipio resaltaron que el robo de estos elementos del sistema de iluminación afecta la seguridad y la economía de la ciudad. Por ello, insistieron en la importancia de la participación ciudadana para preservar el buen funcionamiento del alumbrado público.

