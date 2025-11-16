Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El Millonario empató con Vélez y se aleja del certamen continental del año que viene.

River igualó 0-0 ante Vélez en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y complicó seriamente sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ya no depende de sí mismo y necesita una combinación de resultados para mantenerse con vida en la carrera por el máximo certamen continental.

La única vía directa que le queda al Millonario para acceder a la fase de grupos es salir campeón del Torneo Clausura. Cualquier otro escenario lo obliga a mirar otros partidos y hacer cuentas.

Si no logra consagrarse, River deberá:

Terminar cuarto en la tabla anual 2025 (solo podría superarlo Racing si hoy vence a Newell’s por una diferencia de seis goles).

Y esperar que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors ganen el Clausura, ya que cualquiera de ellos liberaría un cupo para la Libertadores.

De momento, con el panorama actual, el conjunto de Núñez estaría obteniendo una plaza para la Copa Sudamericana 2026, un premio menor para las aspiraciones del club.

River cerró la fase regular sin goles y sin certezas, obligado a reaccionar en los Playoffs del Clausura, donde buscará mantenerse en la pelea y sostener la ilusión internacional.