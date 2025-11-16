Ingresar
Policiales

Vecinos redujeron a “Tucumanito” después de un robo en el barrio España y recuperaron los elementos sustraídos

El joven de 20 años, con antecedentes delictivos, fue interceptado y golpeado por residentes de Termas de Río Hondo tras huir con una garrafa, un parlante y herramientas.

Hoy 20:02

Un joven de 20 años conocido como “Tucumanito”, con antecedentes en el ámbito delictivo, terminó detenido este domingo por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50, luego de ser reducido y agredido por vecinos del barrio España, en Termas de Río Hondo.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando residentes del Séptimo Pasaje advirtieron que dos sujetos habían ingresado a robar en una vivienda. Minutos después, uno de ellos fue interceptado en una zona montuosa cercana, donde los vecinos lo retuvieron hasta la llegada del móvil policial.

En cuanto a los involucrados, la damnificada —de apellido Pereyra— relató que una vecina la alertó del robo mientras se encontraba fuera de su hogar. Al regresar junto a su hermana, constató que el sospechoso tenía en su poder los elementos sustraídos:

  • Una garrafa de 10 kilos
  • Un parlante portátil
  • Herramientas varias

Además, verificó daños en la puerta de ingreso, signos de fuerza en la reja de una ventana y desorden en el interior de la vivienda.

El personal de Criminalística trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes. Los objetos recuperados fueron secuestrados, reconocidos y entregados a su propietaria.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, el joven —domiciliado en el mismo barrio España— quedó alojado en calidad de aprehendido por el delito de robo, incorporándose entrevistas, actas de secuestro y el informe pericial al legajo investigativo.

