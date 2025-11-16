El kayak: un deporte que crece todos los días en Santiago

La Escuela de Kayak del Club Ciclista Olímpico, que funciona desde hace casi 3 años en la Costanera del Río Dulce, reúne a 30 alumnos y potencia el crecimiento de esta disciplina en la provincia.

Hoy 21:43

La Escuela de Kayak del Club Ciclista Olímpico continúa consolidándose como uno de los espacios deportivos en expansión en Santiago del Estero. Ubicada en la Costanera del Río Dulce, la iniciativa funciona desde hace casi 3 años y atrae cada vez a más personas interesadas en iniciarse en esta actividad náutica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Kayak

La profesora Carolina explicó que la escuela viene trabajando de manera sostenida y que el kayak “va tomando forma y fuerza en la provincia”, gracias al interés de niños, jóvenes y adultos que se suman a los entrenamientos.

Actualmente, más de 30 alumnos practican este deporte de manera regular, y algunos de ellos se están preparando para participar en eventos y competencias en otras provincias, representando al club y a Santiago del Estero.

Desde el equipo destacan el compañerismo, la unión y, sobre todo, el compromiso que muestran quienes forman parte de la escuela, valores que se fortalecen día a día en cada entrenamiento a orillas del Río Dulce.