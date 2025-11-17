Dos menores protagonizaron un violento vuelco y uno de ellos quedó gravemente herido

El hecho sucedió durante la tarde de este domingo, a 250 metros de la calle Independencia. Ambos menores fueron trasladados al Hospital Regional y uno de ellos quedó internado con pronóstico reservado.

Hoy 00:41

Durante la tarde de este domingo, dos menores de edad protagonizaron un fuerte accidente a 250 metros de la calle Independencia, jurisdicción de la Comisaría Nº54 (D.S.C Nº16).

Según informaron fuentes policiales, un menor de 16 años, de apellido Acosta y con domicilio en el barrio Jorge Newbery, conducía un automóvil Volkswagen Up, cuando por razones a establecer perdió el control del vehículo y luego volcó. El mismo iba acompañado por otro menor de 15 años, de apellido Cura y con domicilio en el Puestito de San Antonio. Debido a la violencia del accidente, ambos fueron trasladados de urgencia hacia al Hospital Regional por personal de SEASE.

En el nosocomio fueron examinados por el Dr. Juan Marcelo Cura, quien en su diagnóstico presentó que Cura tenía una fractura de maxilar, compromiso vascular y contusión pulmonar, por lo que fue internado con pronóstico reservado. Por otro lado, el conductor del vehículo no presentaba heridas de gravedad, quien a su vez se le hizo el test de alcoholemia y dio como resultado negativo.

La fiscal de turno, Dra. Fadel Pagani, dispuso que Criminalística trabaje en el lugar del accidente y determinó que el conductor quede en calidad de aprehendido, con conocimiento de la Dra. Érica Casagrande, Jueza Penal de Menores.