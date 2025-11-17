El tiempo para este lunes 17 de noviembre en Santiago del Estero: despejado y con 30ºC de máxima

Se espera un lunes con cielo despejado y vientos leves de direcciones variables.

Hoy 07:13

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al este y una temperatura máxima que alcanzaría los 30ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC en una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte.

