Ebrio y con un vehículo oficial, empleado público chocó el auto de un comisario

Tenía 1,67 g/l de alcohol en sangre. Admitió que venía de un "tercer tiempo". El coche del policía estaba estacionado.

Un violento accidente de tránsito registrado cerca de las cinco de la madrugada alteró la tranquilidad del barrio Mariano Moreno. En el lugar, por causas que aún se investigan, un empleado público que conducía una camioneta oficial colisionó contra el vehículo de un comisario.

De acuerdo con el informe policial, el siniestro ocurrió a las 5.15 cuando el Chevrolet Meriva del comisario Ariel Castillo (48), que se encontraba estacionado sobre calle Peralta Luna, sector Solar, fue impactado por una Toyota Hilux perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.

Según precisó la policía, la camioneta era conducida por Cristian Alejandro Ovejero (48), residente en Mariano Moreno Quinta Ampliación, quien circulaba por la misma arteria en sentido contrario.

Siempre según las averiguaciones policiales, el empleado público —que registró 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre— habría manifestado que intentó esquivar una motocicleta, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra el auto de Castillo, que sería depositario judicial.

Pese a la violencia del impacto, Ovejero resultó ileso, mientras que Castillo —ex jefe del Departamento de Homicidios, actualmente de licencia— sufrió importantes daños en la carrocería trasera de su automóvil.

Tras el accidente, personal de la Comisaría 45 asumió la intervención y se comunicó con la fiscal de turno, Dra. Natalia Malachevsky, quien ordenó la actuación de peritos de la División Criminalística.

Además, la fiscal dispuso que Seguridad Vial labre la infracción correspondiente a Ovejero tras el dosaje positivo y, llamativamente, solicitó también dosaje para Castillo, quien habría estado descansando en su domicilio al momento del hecho.

La Dra. Malachevsky solicitó, asimismo, que la Brigada Interna realice un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para determinar si alguna registró el momento del choque.

Tercer tiempo y medidas administrativas

De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, Ovejero señaló que se desempeña como chofer en Desarrollo Social y reconoció que tomó el vehículo oficial para asistir a un partido de fútbol. Tras el encuentro participó de un “tercer tiempo”, donde consumió alcohol, y alrededor de las 4.45 emprendió el regreso a su domicilio.

En cuanto a Castillo, por razones que no fueron detalladas, desde Jefatura se dispuso activar el protocolo correspondiente, incluida la retención de su arma reglamentaria.

Una versión extraoficial indica que, luego del accidente, el comisario se habría ofuscado con Ovejero por los daños ocasionados al vehículo, hecho que habría derivado en una discusión entre ambos.