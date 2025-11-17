Sydney Sweeney se pronunció contra el feminismo en Hollywood

La actriz, que en los últimos tiempos ha levantado una gran polémica a causa de su posicionamiento político, dijo que es "todo eso es falso y una tapadera para todas las demás estupideces que dicen a espaldas de todo el mundo".

En los últimos cinco años, Sydney Sweeney se consolidó como una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica de Hollywood. En sus comienzos participó en series juveniles como Todo es una mierda (2018) y tuvo un breve papel en Érase una vez en… Hollywood (2019), la más reciente película de Quentin Tarantino. Sin embargo, su popularidad creció de manera notable gracias a su interpretación de Cassie Howard en Euphoria, creada por Sam Levinson. Tras el éxito de la serie, la actriz protagonizó otros títulos de gran repercusión comercial, entre ellos Cualquiera menos tú (2023), de Will Gluck. Durante la promoción de esta película también fue noticia por un supuesto romance con su coprotagonista, Glen Powell, que generó fuerte atención mediática.

En los últimos meses, el alto nivel de exposición pública de Sweeney la colocó en el centro de debates vinculados con sus posiciones políticas. La controversia comenzó cuando fue elegida como imagen de la nueva campaña de American Eagle, cuyo eslogan —“Sydney Sweeney has great jeans”— jugaba con la similitud sonora entre “jeans” (pantalones) y “genes”. El mensaje fue interpretado por muchos como un guiño a ideas supremacistas blancas, lo que generó una amplia discusión.

La polémica escaló al punto de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino para defenderla. Al saber que la actriz está registrada como votante republicana, comentó: “¿Es republicana registrada? Entonces me encanta su anuncio”. Desde distintos sectores conservadores también se la presentó como una figura contraria al movimiento “woke”. Por su parte, Sweeney calificó de “surrealista” la reacción del presidente y evitó profundizar sobre el sentido del eslogan, señalando en una entrevista con GQ que “cuando haya algo sobre lo que quiera hablar, la gente se enterará”.

Además de esa controversia, Sweeney también generó debate al opinar sobre el estado del feminismo en Hollywood durante una entrevista con Variety en noviembre de 2024. Allí cuestionó el discurso de unidad y apoyo entre mujeres dentro de la industria: “En este ambiente se habla de que las mujeres empoderan a otras mujeres. Nada de eso sucede realmente. Es falso y sirve para encubrir muchas de las cosas que se dicen por detrás”.

Sus declaraciones impulsaron una discusión sobre el tipo de mensaje que se promueve en la industria del cine. Sweeney agregó: “Es desalentador ver a mujeres menospreciar a otras mujeres, especialmente cuando quienes ya tienen una posición consolidada observan a talentos jóvenes esforzándose por cumplir sus metas y, aun así, buscan criticarlas o restar valor a su trabajo. Hay muchas explicaciones posibles detrás de esto. Es un problema generacional pensar que solo puede haber una mujer en la cima, una que pueda conseguir al hombre o desempeñar cierto rol. Entonces las demás sienten que deben competir o derribar a esa mujer, en vez de ayudarse entre sí. Todavía trato de comprenderlo. Solo intento hacer lo mejor que puedo”.

