Detienen a sujeto acusado de un aberrante abuso a una mujer que debió ser operada

Una joven madre fue intervenida quirúrgicamente como resultante de un encuentro sexual que en un principio fue pactado con su concubino. El sujeto fue detenido e imputado por "abuso sexual con acceso carnal agravado por grave daño a la salud".

Hoy 07:31

Una mujer de aproximadamente 30 años fue sometida a una intervención quirúrgica en la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, tras resultar gravemente lesionada durante un encuentro sexual con su pareja. El hombre fue detenido e imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por grave daño a la salud”, según informó la fiscal Alejandra Sobrero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la investigación policial, la pareja había enviado a sus tres hijos a la casa de los abuelos para pasar la noche a solas. Durante el encuentro, el hombre propuso realizar una práctica sexual que la mujer rechazó. Pese a su negativa, el acusado habría insistido y posteriormente la víctima sufrió una hemorragia severa.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Añatuya, donde los profesionales detectaron una lesión inusual y dieron aviso a la policía. En ese momento, el acusado abandonó el centro de salud y se retiró del lugar.

Por disposición de la fiscal, personal de la División Criminalística realizó un procedimiento en el domicilio de la pareja, tomando registros fotográficos y secuestrando prendas y ropa de cama para su análisis.

La paciente fue intervenida quirúrgicamente y deberá guardar reposo durante al menos 60 días, según indicaciones médicas. Los investigadores no descartan que la lesión haya sido provocada con un elemento externo.

El hombre, denunciado inicialmente por su suegra, permanece detenido y será notificado formalmente de los cargos en su contra. La fiscalía continuará con la recolección de pruebas, a la espera de que la víctima pueda prestar declaración cuando su estado de salud lo permita.

Mientras tanto, la defensa del imputado comenzará a trabajar en su estrategia legal en el marco de una causa que aún se encuentra en etapa preliminar.