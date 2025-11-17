Añatuya: dos motociclistas fracturados al ser embestidos por una camioneta

Dos jóvenes resultaron gravemente heridos luego de que una camioneta que habría cruzado en rojo los embistiera; el conductor del rodado mayor fue demorado por circular en aparente estado de ebriedad.

Hoy 07:38

El conductor de la moto sufrió una fractura en el tobillo y una adolescente de 14 años presentó una fractura expuesta en una de sus piernas. Ambos fueron derivados a la ciudad Capital. El conductor de la camioneta circulaba en aparente estado de ebriedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas del domingo, un accidente de tránsito se registró en la intersección de calles Gobernador Barraza y avenida 25 de Mayo, donde una camioneta habría cruzado el semáforo en rojo y embestido a una motocicleta en la que viajaban tres personas.

Según informaron fuentes policiales, en la moto Honda Biz 110 c.c. circulaba Braian Falsos, de 22 años, acompañado por una adolescente de 14 años identificada como Dorita Luna y una niña de 4 años. Los tres fueron impactados por una camioneta Ford F100 conducida por Lucas Maldonado, quien se desplazaba en aparente estado de ebriedad.

Como consecuencia del choque, Falsos sufrió una fractura de tobillo, mientras que Luna presentó una fractura expuesta y múltiple en una de sus piernas. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal mediante la ambulancia municipal. La menor de 4 años resultó ilesa.

Debido a la gravedad de las lesiones, los dos jóvenes motociclistas fueron derivados posteriormente a un centro de salud de mayor complejidad en la ciudad Capital.

En el lugar trabajó personal de la División Prevención de la Departamental 13 y efectivos de la Comisaría 41, quienes realizaron las pericias correspondientes y efectuaron el secuestro de los vehículos involucrados.