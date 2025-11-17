Con casi 3 gramos de alcohol en sangre, motociclista atropelló a un policía durante un operativo vial en Termas de Río Hondo

El hecho ocurrió en la noche del domingo en la intersección de Av. Néstor Kirchner y Maipú. El hombre fue aprehendido.

Hoy 07:46

Un funcionario policial resultó lesionado en la noche del domingo tras ser embestido por un motociclista que circulaba en estado de ebriedad en la intersección de avenida Néstor Kirchner y calle Maipú, en la ciudad de Termas de Río Hondo.

El hecho ocurrió pasadas las 20, cuando personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50 se encontraba trabajando en un siniestro vial con daños materiales que involucraba a una camioneta Volkswagen, la cual había quedado con desperfectos mecánicos. Durante las tareas para remover el rodado, un efectivo que cumplía servicio en el lugar fue atropellado.

En primera instancia, el motociclista no pudo ser identificado debido a su avanzado estado de ebriedad. Posteriormente, se estableció que se trataba de Franco Gustavo Medina (39), domiciliado en barrio Galeano, quien se desplazaba en una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc. Circulaba por Av. Kirchner en sentido sur–norte y, al pasar por calle Maipú, rozó el lateral izquierdo de la camioneta y terminó colisionando con el cabo de policía, que cayó al piso junto al motociclista.

Ambos fueron trasladados al CIS Termas, donde el médico de guardia, Dr. Jorge Navid, dispuso curaciones y estudios de rayos X en la mano izquierda del conductor. En tanto, el funcionario policial fue derivado para placas corporales y una tomografía cerebral, aguardándose el diagnóstico definitivo.

En el procedimiento posterior, se practicó test de alcoholemia al conductor, arrojando 2,9 g/l, un resultado positivo y de nivel elevado.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, se ordenó el secuestro de la motocicleta y que el conductor fuese alojado en la Comisaría Comunitaria Nº 50 en calidad de aprehendido.