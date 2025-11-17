Piden ayuda para encontrar a Luna, desaparecida en el B° Libertad

La familia continúa desesperada y ofrece una recompensa para quien aporte información.

Hoy 08:20

La búsqueda de Luna, una perrita muy querida por su familia, sigue sin dar resultados. La mascota se extravió el viernes 31 de octubre de su hogar ubicado en el Barrio Libertad, y desde entonces no ha habido ninguna pista sobre su paradero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luna es de tamaño mediano, marroncita y presenta pequeñas pintitas blancas, como salpicaduras, un detalle que puede ayudar a identificarla rápidamente. Responde a su nombre y es muy dócil.

Luna

Sus dueños piden la colaboración de toda la comunidad para poder hallarla. Quienes tengan información, la hayan visto o puedan aportar algún dato, pueden comunicarse de inmediato a los siguientes números: 385 6150876 o 385 5880495.

La familia ofrece una recompensa de $300.000 como agradecimiento para quien la devuelva o brinde información clave para encontrarla.