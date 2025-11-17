Secuestran cocaína y marihuana en un operativo nocturno en Añatuya

El procedimiento ocurrió de madrugada y terminó con el secuestro de estupefacientes y un motovehículo.

Hoy 08:35

Un procedimiento policial realizado en plena vía pública terminó con un joven demorado y el secuestro de varios bagullos de marihuana y cocaína en la ciudad de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cerca de las 2 de la madrugada, personal de la División Prevención de la Departamental 13 patrullaba la zona de Av. Dumas y calle Rivadavia, cuando observaron a un masculino en actitud sospechosa, desplazándose en la oscuridad.

Al solicitarle su identificación, el joven intentó sacar su documentación del bolsillo de la campera y en ese momento cayeron al suelo tres envoltorios de nylon transparente: uno contenía una sustancia blanquecina y los otros dos, una sustancia pardo verdosa.

El individuo fue identificado como Chazarreta, de 27 años, residente del barrio Rivadavia.

Los efectivos dieron aviso inmediato a sus superiores, quienes se presentaron junto a personal de la División Drogas Peligrosas. Tras realizar las pruebas de campo correspondientes, los resultados dieron positivo para cocaína y marihuana. Además, se secuestró un motovehículo de manera preventiva.

El joven fue trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado, quedando a disposición de la Justicia.