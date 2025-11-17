"El campo en Estados Unidos está muy enojado, dice que Trump los traicionó"

Así lo expresó en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:31

Así lo afirmó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama, donde analizó el impacto político y económico del nuevo escenario entre Argentina y Estados Unidos tras la firma del acuerdo comercial.

Granados destacó que, en el plano local, comienza a percibirse un cambio de clima: “Todos los que esperan mejoras en la economía ven mejor las cosas. Hubo un cambio de época importante”, señaló al referirse al optimismo creciente en algunos sectores productivos.

En relación al reciente acuerdo con Estados Unidos, explicó que uno de los principales beneficios es la ampliación del cupo de exportación de carne argentina: “El beneficio del acuerdo con EE.UU. es que mejoran las exportaciones; pasamos a 80 mil toneladas de carne y bajaron los aranceles”, detalló.

Sin embargo, advirtió que el pacto genera fuertes tensiones dentro del propio sector rural norteamericano. “En el campo en Estados Unidos están muy enojados, dicen que Trump los traicionó”, afirmó, aludiendo a las críticas que productores estadounidenses manifestaron por la apertura del mercado a la carne argentina, lo que interpretan como una competencia directa.

Granados concluyó que será clave observar cómo evolucionan estas tensiones en la relación comercial y política entre ambos países en los próximos meses.