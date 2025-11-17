Video: violentos enfrentamientos a la salida de un boliche en Nueva Esperanza

Los incidentes ocurrieron el domingo por la mañana en el centro de la ciudad. Un lector envió a Diario Panorama los registros, que rápidamente se viralizaron, y en los que se observa a varios grupos protagonizando distintas grescas mientras nadie intervenía.

Hoy 09:57

La ciudad de Nueva Esperanza volvió a ser escenario de escenas de extrema violencia durante la mañana del domingo, cuando varios enfrentamientos consecutivos se desataron a la salida de un boliche ubicado en pleno centro.

Los hechos quedaron registrados en una serie de videos enviados por un lector al WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama, que no tardaron en viralizarse debido al nivel de agresividad que exhiben. En las imágenes se observa la magnitud de las peleas, que involucraron tanto a varones como a mujeres y se extendieron por distintos sectores de la calle.

De acuerdo con lo que se aprecia en los registros, todo indica que se trató de disputas entre grupos antagónicos que coincidieron a la salida del baile. Los jóvenes que grabaron las escenas también se escuchan alentando la continuidad de las grescas, mientras los involucrados se agreden físicamente sin que nadie intervenga.

Los violentos episodios generaron preocupación entre los vecinos y asistentes que intentaban retirarse del lugar, en medio de un clima de tensión que se prolongó varios minutos.