Córdoba: una vecina encontró huesos en una bolsa y analizan si pertenecen a una persona

El descubrimiento ocurrió en una zona residencial y generó preocupación en los vecinos. Los peritajes serán claves para avanzar en la investigación.

Hoy 10:21

Un llamado al 911 activó un operativo policial en barrio General Urquiza, donde una vecina encontró una bolsa de residuos con restos que, según los primeros datos, incluirían parte de una pierna. El hallazgo se produjo cuando su perro llevó la bolsa hasta el patio de la vivienda.

La Policía secuestró el material y lo remitió para su análisis. Por ahora, no está confirmado si los restos son humanos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, que dispuso las primeras medidas para esclarecer el origen de lo encontrado.