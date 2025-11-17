Milei participará junto a Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center, donde el mandatario argentino compartirá actividad con el expresidente estadounidense.

El presidente Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, según confirmó a Infobae una importante fuente oficial. La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene, por primera vez en la historia, como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese marco que Gianni Infantino, titular de la federación, invitó a todos los presidentes cuyas selecciones participan del mundial.

“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”.

Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14.00, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.

La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación,

El libertario tiene en mente encabezar su viaje número 15 al país, para imprimir se rubrica en el entendimiento ya anunciado, por lo que no se descarta que lo haga en ocasión del evento deportivo. Al respecto, en Balcarce 50 evitan confirmar el suceso. Más allá de la posibilidad, la confirmación de un nuevo intercambio con Trump está dada y con la foto en el Palco Presidencial sumarán una nueva edición a los cinco encuentros con el líder republicano.