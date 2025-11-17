Bullrich denunció al líder de ATE tras declarar que su rol es “provocar la crisis del Gobierno”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, de actuar como “desestabilizador y golpista” tras sus declaraciones sobre generar una crisis en el Gobierno.

Hoy 12:15

El Ministerio de Seguridad denunció al jefe de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por amenazas públicas contra el orden constitucional, luego de la fuerte advertencia que hizo: “Nuestro trabajo es provocar la crisis de este Gobierno”. El anuncio de la presentación judicial lo hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tildó a Aguiar de “desestabilizador y golpista”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La denuncia la hizo el funcionario del ministerio, Fernando Soto, por “amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”. El abogado mencionó declaraciones de Aguiar en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Expresó una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional’”.

El funcionario citó las duras advertencias del sindicalista: “El denunciado, dijo: ‘Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno’“.

Soto dijo en la denuncia que las declaraciones de Aguiar, que “tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables".

El abogado consideró que el sindicalista “deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación".

Soto explicó que los dichos de Aguiar tuvieron amplia difusión en la prensa y que consideran “plausible formular la presente denuncia ante la posible comisión del delito de amenaza, ‘pública e idónea’, de atentar contra el Gobierno Nacional para impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales".