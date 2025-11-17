Ingresar
Buscan a Napoleón, un bulldog francés perdido en el barrio Villa del Carmen

Testigos afirman que habría sido levantado por desconocidos. Su familia pide colaboración para encontrarlo. Cualquier información se puede brindar al 385 5926409.

Hoy 15:12

Napoleón, un bulldog francés muy querido por su familia, se perdió en el barrio Villa del Carmen. Según relataron sus dueños, el animal habría sido levantado por personas que pasaban por la zona, por lo que temen que haya sido llevado lejos del lugar.

La familia de Napoleón contó que el perro es dócil, sociable y fácilmente reconocible por sus características físicas

Sus dueños apelan a la solidaridad de la comunidad para encontrarlo, las personas que puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse al 385 5926409.

