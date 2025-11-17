Video: a plena luz del día, un joven fue sorprendido por dos motochorros mientras esperaba el colectivo en La Banda

El hecho sucedió durante la mañana de este lunes, en la para de colectivos de la calle 5, en el barrio San Fernando. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Hoy 15:35

Una violenta situación delictiva se registró durante la mañana de este lunes, alrededeor de las 9 horas, en la parada de colectivos de calle 5, en el barrio San Fernando de La Banda, donde un joven fue sorprendido por delincuentes mientras esperaba el transporte público.

De acuerdo con los datos aportados, una motocicleta con dos individuos a bordo se detuvo en el lugar. Uno de ellos descendió rápidamente e intentó arrebatarle la mochila al muchacho. La víctima alcanzó a correr, pero se produjo un breve forcejeo, hasta que vecinos que presenciaron el ataque intervinieron para ayudarlo.

El episodio ocurrió a plena luz del día, con gente en la parada y dos comercios abiertos en la zona, situación que generó malestar en la comunidad por la impunidad con la que actuaron los delincuentes. Además, se destacó que estos hechos son recurrentes en ese sector, pese a que el destacamento policial se encuentra a menos de tres cuadras.

Todo quedó grabado en una cámara de seguridad, la cual registró el momento exacto en que los motochorros frenan y atacan al joven antes de darse a la fuga.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar su recorrido posterior. Vecinos reiteraron el pedido de mayor circulación policial en la zona para evitar nuevos ataques.