VIDEO: el brutal nocaut del santiagueño Elio Trosch sobre Brandon Martin para consagrarse campeón en Estados Unidos

“La Máquina” noqueó en una noche histórica en Saint Louis, Missouri para quedarse con el título del Medio Oeste.

Hoy 15:57

El boxeador santiagueño Elio “La Máquina” Trosch protagonizó una noche histórica en Saint Louis, Missouri, donde consiguió un impactante nocaut para quedarse con el título estadounidense del Medio Oeste en la categoría Crucero.

El triunfo llegó ante el local Brandon Martin, en la pelea estelar disputada este domingo en el tradicional Casa Loma Ballroom.

La definición se produjo en el quinto round, cuando Trosch encontró el momento justo y conectó un demoledor derechazo directo a la sien del estadounidense, que cayó inmediatamente a la lona sin posibilidad de recuperación. El recinto quedó en silencio, mientras “La Máquina” celebraba una victoria aplastante que confirma su gran presente arriba del ring.

Tras la consagración, el santiagueño expresó su emoción por el logro: “Trabajamos casi dos meses con todo mi equipo, se hizo un gran trabajo. La idea era pelear en el Coliseo primero, pero me hablaron para esta, que ponía un cinturón de la AMB en juego, y acepté. Vi videos de Brandon y dije: tengo con qué ganarle. En el quinto round me tranquilicé, di un paso para atrás y lo conecté justo en la sien. Se terminó todo”, relató.

Trosch también destacó la importancia de este triunfo para su carrera y para la provincia: “Es algo grandísimo para la provincia, para el país y para mí también. Los que me conocen saben de lo que hablo y de los años de dedicación. Ahora a disfrutar de la familia y a seguir trabajando”, cerró la nueva figura santiagueña que brilló en suelo norteamericano.