Somos Deporte
Barracas Central y Huracán quedaron a mano en el cierre del torneo
El Guapo, clasificado a octavos, empató 1-1 con el Globo, que quedó en el camino.
Hoy 19:09
Barracas Huracán
TEMAS
Liga Profesional de Fútbol
Club Atlético Huracán
Club Atlético Barracas Central
