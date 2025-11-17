Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 NOV 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Barracas Central y Huracán quedaron a mano en el cierre del torneo

El Guapo, clasificado a octavos, empató 1-1 con el Globo, que quedó en el camino.

Hoy 19:09
Barracas Huracán

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Huracán Club Atlético Barracas Central

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos redujeron a “Tucumanito” después de un robo en el barrio España y recuperaron los elementos sustraídos
  2. 2. Ebrio y con un vehículo oficial, empleado público chocó el auto de un comisario
  3. 3. Dos menores protagonizaron un violento vuelco y uno de ellos quedó gravemente herido
  4. 4. Con casi 3 gramos de alcohol en sangre, motociclista atropelló a un policía durante un operativo vial en Termas de Río Hondo
  5. 5. El kayak: un deporte que crece todos los días en Santiago
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT