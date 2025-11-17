Gimnasia goleó a Platense y enfrentará a Unión por los octavos del Torneo Clausura

El Lobo se metió séptimo en el Grupo A con un 3-0 en Vicente López al eliminado Calamar, que se despidió de la defensa de su título, con goles de Panaro, Marcelo y Franco Torres.

Hoy 22:02

Gimnasia cerró la fase regular del Torneo Clausura 2025 con una actuación contundente y venció por 3-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la última fecha del campeonato. El triunfo, con goles de Manuel Panaro, Marcelo Torres y Franco Torres, aseguró la clasificación del Lobo a los octavos de final.

Con esta victoria, el equipo de Fernando Zaniratto alcanzó la séptima posición de la Zona B, con 22 puntos, y logró meterse por primera vez en los playoffs desde que se implementó el formato actual en 2021. En esa instancia enfrentará a Unión, en el estadio 15 de Abril.

Del otro lado, el Calamar, dirigido de manera interina por Hernán Lamberti, terminó último, con apenas 12 unidades.

El partido, seguido por la Agencia Noticias Argentinas, tuvo su primera llegada a los 11 minutos: un disparo de Nicolás Orsini que contuvo Nelson Insfran. Pero todo cambiaría poco después.

El Lobo golpeó en momentos clave

A los 20 minutos del primer tiempo, un centro al segundo palo terminó en un error grosero de Andrés Desábato, que dejó corto el manotazo y permitió que Manuel Panaro empujara de cabeza el 1-0.

Platense respondió a los 34 con un cabezazo desviado de Ignacio Vázquez, pero no logró inquietar demasiado.

El 2-0 llegó a los 42, tras una contra perfecta: Jeremías Merlo filtró un pase para Marcelo Torres, quien eludió a Desábato con una maniobra larga y definió con el arco vacío.

Sentencia y clasificación histórica

En la segunda mitad, Gimnasia siguió encontrando espacios. A los 13, Pedro Silva Torrejón tuvo el tercero de cabeza, pero el arquero local evitó el gol. Luego, a los 27, Bautista Merlini desperdició un mano a mano tras una gran maniobra de Torres.

El golpe final llegó a los 40: un pase en cortada brillante de Silva Torrejón dejó a Franco Torres mano a mano con Desábato. El delantero definió cruzado al segundo palo y selló el 3-0 definitivo.

El Lobo, efectivo y sólido, celebró una clasificación histórica y se prepara para un duelo exigente ante Unión en Santa Fe. Platense, en cambio, cerró un Clausura para el olvido.