Gimnasia visita a Platense con la ilusión de meterse en los playoffs del Torneo Clausura

El Lobo enfrenta al Calamar buscando la clasificación a octavos.

Hoy 16:59

Platense y Gimnasia se enfrentarán este lunes, desde las 19:30, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la 16° jornada del Torneo Clausura, en un duelo con realidades opuestas: el Calamar ya está eliminado, mientras que el Lobo necesita ganar y esperar otros resultados para meterse en los octavos de final.

Platense, sin chances en el Clausura pero con un gran objetivo a la vista

El equipo dirigido por Hernán Lamberti atraviesa un semestre para el olvido. Con apenas dos victorias en el Clausura y solo 12 puntos, se ubica en la anteúltima posición y quedó sin chances de acceder a los playoffs.

Sin embargo, el Calamar tiene un premio mayor por delante: el Trofeo de Campeones, que disputará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás. Como campeón del Apertura, enfrentará al ganador del Clausura para definir al gran campeón de la temporada 2025.

Para este cierre, Platense podría formar con:

Desábato; Saborido, Vázquez, Salomón, Silva; Herrera, Picco, Márquez, Mainero; Schor y Maximiliano Rodríguez.

Gimnasia llega en alza y sueña con los playoffs

Del otro lado, Gimnasia vive un presente completamente distinto. El conjunto de Fernando Zaniratto viene de asegurar su permanencia en Primera División y encadena dos triunfos vitales: 1-0 ante River y 2-0 frente a Vélez, resultados que lo dejaron con vida en la pelea por clasificar.

Con 19 puntos y ubicado en la décima posición, el Lobo necesita ganar sí o sí y, además, esperar que San Martín de San Juan y Sarmiento no sumen de a tres. Incluso un empate podría meterlo en octavos, siempre y cuando el Santo y el Verde caigan en sus partidos. La ventaja: Gimnasia jugará conociendo esos resultados.

La probable formación tripera incluye a:

Insfrán; Pintado, Giampaoli, Enzo Martínez, Silva Torrejón; Max, Barros Schelotto; Panaro, Merlini, Piedrahita; Marcelo Torres.

Los datos del partido

Hora: 19:30

19:30 TV: TNT Sports

TNT Sports Árbitro: Fernando Echenique

Fernando Echenique VAR: Edgardo Zamora

Edgardo Zamora Estadio: Ciudad de Vicente López

Platense quiere despedirse del Clausura con una buena actuación. Gimnasia, en cambio, se juega el sueño de los playoffs en una jornada llena de calculadora y tensión.