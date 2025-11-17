Otro dolor de cabeza para Gallardo: se confirmó la lesión de Fabricio Bustos

El defensor se retiró de la cancha de Vélez entre lágrimas cuando se disputaba el primer tiempo.

El presente de River sigue cuesta arriba. En plena crisis futbolística, con el equipo comprometido en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores y con Marcelo Gallardo más cuestionado que nunca, el Millonario recibió otra mala noticia: Fabricio Bustos sufrió un desgarro y quedó descartado para los playoffs del Clausura.

El lateral derecho debió salir a los 20 minutos del primer tiempo, otra vez afectado por una lesión cuando tenía la chance de reemplazar a Gonzalo Montiel. Fue reemplazado por el juvenil Agustín Obregón, que hizo su debut oficial. Su imagen desconsolado en el banco, con hielo en la zona afectada, ya anticipaba lo peor.

El diagnóstico y el tiempo de recuperación

Los estudios realizados este lunes confirmaron que Bustos padece un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha, por lo que estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas. El lapso coincide de lleno con la etapa de eliminación directa del Clausura, otro golpe para un River que no deja de acumular problemas.

La situación se agrava porque Montiel, el lateral titular, tampoco está disponible. El campeón del mundo se recupera de un esguince de rodilla y ni siquiera fue convocado ante Vélez. Si bien el objetivo del cuerpo técnico es tenerlo a disposición para los octavos de final, aún no hay certezas sobre su evolución.

Gallardo, sin variantes y obligado a recurrir a juveniles

Con Bustos descartado y Montiel en duda, Gallardo se queda sin laterales naturales. La muestra de la mala fortuna quedó reflejada cuando debió recurrir al banco y su única alternativa fue Obregón, debutante absoluto. La crisis de nombres obligó además a sumar minutos a otros juveniles como Santiago Lencina, Thiago Acosta, Joaquín Freitas e Ian Subiabre.

Los lesionados de River

La lista de bajas del Millonario no deja de crecer:

Gonzalo Montiel – esguince de rodilla

– esguince de rodilla Maximiliano Meza – avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda

– avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda Facundo Colidio – desgarro en isquiotibial izquierdo

– desgarro en isquiotibial izquierdo Germán Pezzella – ruptura del ligamento cruzado anterior

River espera recuperar nombres a contrarreloj, pero la realidad actual muestra un plantel diezmado y un cierre de año lleno de incertidumbre.