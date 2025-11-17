Sigue el escándalo entre PSG y Mbappé: los reclamos multimillonarios cruzados

El futbolista del Real Madrid reclamó 240 millones de euros por la reclasificación de su contrato.

La relación entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain volvió a encenderse en los tribunales. El club parisino presentó un reclamo de 180 millones de euros contra su antiguo delantero por la supuesta “pérdida de oportunidad” que habría sufrido cuando el atacante rechazó, en julio de 2023, una oferta millonaria de traspaso a otro equipo.

La demanda del PSG surge como respuesta a la presentación del actual jugador del Real Madrid, quien exige 240 millones de euros por la reclasificación de su contrato y por el acoso moral que dice haber padecido en el tramo final de su vínculo con la institución francesa.

La defensa de Mbappé habla de “presiones” y de un pacto inválido

Durante una audiencia en el Tribunal de la Magistratura de Trabajo de París, la abogada principal del jugador, Delphine Verheyden, denunció “numerosas presiones” del PSG tras la negativa de Mbappé a renovar su contrato hasta 2025. Además, aseguró que el supuesto acuerdo de extensión “no es válido”, ya que no fue homologado.

Según Verheyden, el delantero vivió “una época horrible” cuando el club le advirtió que no volvería a jugar si no firmaba la renovación. Ese conflicto derivó en que Mbappé quedara apartado del plantel en el inicio de la temporada 2023-24, mientras cumplía su contrato hasta junio de 2024 sin intención de extenderlo.

“Hubo una enorme presión psicológica y mediática contra mi cliente”, afirmó la abogada, quien también señaló que el PSG actúa como si “todo se pudiera comprar”.

Un acuerdo que nadie reconoce y una oferta saudí que no apareció

El PSG sostiene que Mbappé fue reincorporado al equipo titular tras la primera fecha porque ambas partes alcanzaron un acuerdo: el delantero renunciaría a parte de los montos adeudados para no perjudicar las finanzas del club. Esa versión fue desmentida por la defensa del jugador.

Además, Verheyden reveló que el 22 de julio de 2023 un club de Arabia Saudita habría ofrecido 300 millones de euros por Mbappé, una propuesta válida hasta el 25 de julio. “Nunca vi esa oferta en mi escritorio; nunca se le presentó”, aseguró.

El reclamo económico del jugador

Tras firmar con el Real Madrid en el verano europeo de 2024, sin dejar dinero en caja para el PSG, Mbappé exige actualmente 55 millones de euros en primas y salarios no pagados.

Sus abogados sostienen que, si el contrato de duración determinada del delantero se hubiera convertido en uno indefinido —sumado a daños y perjuicios—, el club debería abonarle 240 millones de euros.

El conflicto promete continuar y podría marcar un precedente en la relación contractual entre futbolistas de élite y las instituciones más poderosas del mundo.