El Día de la Tradición se celebró en el Parque del Encuentro con una gran participación de vecinos

Organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital se conmemoró la fecha en el Parque del Encuentro con una amplia convocatoria y participación de familias.

Hoy 17:59

En el escenario del anfiteatro de la Pachamama hubo música folclórica con el grupo Salitral, danzas tradicionales a cargo del Cuerpo Estable de Danzas ESPEA N°1 “Nicolás Segundo Gennero”, con la presencia de estudiantes de 1° año del Bachillerato de Danzas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además se realizó una feria de emprendedores locales quienes pudieron ofrecer sus producciones.

El evento, libre y gratuito forma parte de las actividades que promueve la Municipalidad de la Capital para el acceso igualitario a las distintas expresiones artísticas, permitiendo que toda la comunidad tenga la posibilidad de fortalecer su identidad colectiva y cultural.