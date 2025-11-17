Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 NOV 2025 | 27º
X
Locales

El Día de la Tradición se celebró en el Parque del Encuentro con una gran participación de vecinos

Organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital se conmemoró la fecha en el Parque del Encuentro con una amplia convocatoria y participación de familias.

Hoy 17:59

En el escenario del anfiteatro de la Pachamama hubo música folclórica con el grupo Salitral, danzas tradicionales a cargo del Cuerpo Estable de Danzas ESPEA N°1 “Nicolás Segundo Gennero”, con la presencia de estudiantes de 1° año del Bachillerato de Danzas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además se realizó una feria de emprendedores locales quienes pudieron ofrecer sus producciones.

El evento, libre y gratuito forma parte de las actividades que promueve la Municipalidad de la Capital para el acceso igualitario a las distintas expresiones artísticas, permitiendo que toda la comunidad tenga la posibilidad de fortalecer su identidad colectiva y cultural.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos redujeron a “Tucumanito” después de un robo en el barrio España y recuperaron los elementos sustraídos
  2. 2. Ebrio y con un vehículo oficial, empleado público chocó el auto de un comisario
  3. 3. Dos menores protagonizaron un violento vuelco y uno de ellos quedó gravemente herido
  4. 4. Con casi 3 gramos de alcohol en sangre, motociclista atropelló a un policía durante un operativo vial en Termas de Río Hondo
  5. 5. El kayak: un deporte que crece todos los días en Santiago
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT