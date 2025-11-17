Central Córdoba ya tiene rival: enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final

El Ferroviario recibirá al Ciclón en los playoffs del Torneo Clausura.

Hoy 19:17

Central Córdoba ya conoce a su rival para los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, instancia en la que deberá medirse con San Lorenzo en un cruce que se jugará el próximo fin de semana en Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Omar De Felippe cerró la fase regular en el cuarto puesto de la Zona A, mientras que el Ciclón finalizó quinto en la Zona B, lo que determinó un duelo parejo entre dos equipos que tuvieron un cierre similar en puntos: ambos sumaron 24 unidades.

El encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, ya que el Ferroviario terminó con una mejor diferencia de gol que el conjunto dirigido por Damián Ayude, lo que le otorgó la localía para esta fase de playoffs.

En las próximas horas, la Liga Profesional confirmará de manera oficial los días y horarios de los octavos de final, donde Central Córdoba buscará seguir haciendo historia y avanzar a los cuartos de final del certamen.

Vale recordar que la gran final del Torneo Clausura se jugará el sábado 13 de diciembre también en el Madre de Ciudades, escenario que será nuevamente protagonista en el cierre del campeonato.

Así estarían los cruces de octavos de final del Torneo Clausura hasta el momento

Boca (1°A) vs Sarmiento de Junín (8°B)

Vélez (4°B) vs Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs River (6°B)

Unión (2°A) vs Talleres (7°B)

Deportivo Riestra (3°B) vs Barracas Central (6°A)

Central Córdoba (4°A) vs San Lorenzo (5°B)

Rosario Central (1°B) vs Estudiantes (8°A)



