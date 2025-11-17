Benja Carrizo se prepara para cumplir su sueño mundialista en el tenis de mesa

El joven jugador y entrenador de tenis de mesa viajará al Centro de Alto Rendimiento de Mirandela, donde entrenará durante tres meses.
Diario Panorama dialogó con Benja Carrizo, jugador y entrenador de tenis de mesa del Club Belgrano, quien está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su carrera.
Con un objetivo claro desde muy chico —llevar su deporte y a Santiago del Estero a nivel mundial—, Benja se prepara para viajar al Centro de Alto Rendimiento de Tenis de Mesa en Mirandela, Portugal, donde entrenará durante tres meses.
Benja contó que su pasión por este deporte nació “jugando con mi tío”, un momento simple que se transformó en una vocación que hoy lo impulsa a competir al más alto nivel. En Portugal deberá demostrar todo su talento para lograr su gran anhelo: quedar en algún equipo europeo y, desde allí, representar a Santiago del Estero y a la Argentina en competencias internacionales.
Benja Carrizo - Tenis de Mesa
Su preparación va mucho más allá de la mesa. Además de las horas de práctica técnica, Benja mantiene un intenso trabajo físico y mental: entrena casi 9 horas semanales con su entrenador Eber Calosso, realiza preparación física en un gimnasio y trabaja la parte emocional con un psicólogo deportivo.
“Quiero agradecer a Eber, que es parte importante de mi carrera. También a mi familia y mis amigos, que ayudaron a que este deporte crezca y me acompañaron siempre”, expresó Benja emocionado, a meses de iniciar esta nueva etapa.