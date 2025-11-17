Colapinto fue criticado por un campeón de la Fórmula 1: "No es más que un piloto que paga para financiar al equipo"

El canadiense Jacques Villeneuve, excampeón con Williams, destrozó al argentino de Alpine en la previa del Gran Premio de Las Vegas.

Hoy 19:43

A cuatro días del Gran Premio de Las Vegas, el canadiense Jacques Villeneuve, campeón de Fórmula 1 en 1997, lanzó duras críticas contra el argentino Franco Colapinto, actual piloto de Alpine, y generó un fuerte revuelo en la previa de la carrera.

Villeneuve apuntó directamente al vínculo renovado del argentino con la escudería francesa para 2026 y fue tajante: “No es más que un piloto que paga para financiar al equipo”. Según el expiloto de Williams, los resultados del joven no justifican su continuidad.

“El acuerdo me recuerda a la época en que se pagaba a los pilotos. No fueron sus resultados en pista los que explicaron que siga en Alpine”, afirmó el campeón del mundo de 1997, ganador de 11 carreras y autor de 13 pole positions en la categoría.

El canadiense incluso cuestionó su rendimiento general: “Ha demostrado destellos de velocidad, pero no es constante”.

La polémica declaración se dio en un contexto donde Colapinto transita su primera etapa en la Fórmula 1, mientras Argentina vuelve a tener presencia competitiva en la Máxima después de muchos años.

El respaldo de Fittipaldi: “Es muy rápido y cada vez mejor”

En contraste absoluto con Villeneuve, el brasileño Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial en 1972 y 1974, defendió con firmeza al piloto argentino.

“Es muy bueno. Ganó en todas las categorías. Es muy rápido y está cada vez mejor en la Fórmula 1”, aseguró en diálogo con Infobae.

Fittipaldi también destacó el contexto que rodea al argentino:

“El año pasado estaba muy presionado por la prensa argentina, porque se habló mucho. Lo mismo pasó aquí con Gabriel Bortoleto en Sauber. Son chicos muy jóvenes y cargan con la presión de un país detrás. Es difícil”, explicó.

Aun así, elogió su crecimiento: “Colapinto es talentoso y ganó muchas carreras”.

Las voces enfrentadas de dos campeones del mundo abren un nuevo capítulo en el análisis del presente del piloto argentino, que sigue sumando experiencia en la categoría más exigente del automovilismo mundial.