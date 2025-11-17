Un hombre intentó ocultar su identidad y quedó detenido tras un violento conflicto familiar

Un hombre de 29 años fue interceptado en el barrio Mariano Moreno y, al brindar datos falsos, se descubrió que tenía un pedido de detención vigente. Minutos antes habría protagonizado una agresión en el barrio Belén, donde incluso una niña resultó golpeada.

Hoy 21:47

Personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 03, en el barrio Mariano Moreno, identificó este lunes a un hombre de 29 años que, al ser consultado, intentó ocultar su verdadera identidad proporcionando datos pertenecientes a otra persona.

Tras la correcta verificación, los efectivos constataron que el individuo registraba un requerimiento de detención vigente en el sistema SIFCOP, por lo que procedieron a su demora y traslado a la dependencia policial.

Minutos después, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 29 años, residente en el barrio Belén, quien denunció que mientras celebraba el cumpleaños de su hijo menor, su expareja —el hombre detenido— ingresó violentamente al domicilio y trató de agredir con un cuchillo a su actual pareja. La situación se agravó aún más cuando la mujer informó que su hija de 10 años también había sido golpeada con un casco de motocicleta durante el altercado.

El sujeto quedó aprehendido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones correspondientes por los hechos denunciados.