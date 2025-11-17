Pampita reveló el insólito cuestionamiento de su hijo Beltrán por el rumor de romance con Enzo Fernández

La modelo contó que su hijo menor le preguntó directamente si estaba saliendo con el futbolista. Además, explicó cómo enfrentó a Valu Cervantes cuando la versión tomó fuerza en redes y en la escuela.

Hoy 22:15

El rumor sobre un posible romance entre Pampita y Enzo Fernández explotó en redes sociales a comienzos de año y terminó convirtiéndose en tema de conversación en todos los ámbitos, incluso dentro de su propia casa. Invitada al canal de streaming Olga, en el programa Sería Increíble, Carolina Ardohain habló sin filtros del episodio que la vinculó con el campeón del mundo y contó la desopilante pregunta que le hizo su hijo Beltrán.

La modelo recordó que los comentarios comenzaron cuando versiones virales aseguraron que ambos habían coincidido en Londres estando solteros, lo que dio pie a especulaciones y contenido masivo en TikTok. Fue suficiente para que la historia se propagara en redes, medios y grupos escolares.

Durante la entrevista, Nati Jota fue directa: “¿Con Enzo Fernández?”. Pampita respondió con naturalidad y humor, relatando la escena familiar:

“Viene un día Beltrán y me dice: ‘Pero mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’”. La reacción de la modelo fue inmediata: “Primero, podría ser mi hijo. Arranquemos por ahí”, dijo entre risas. Luego fue categórica: “Y después, no. Me encanta que me pregunte porque así se lo digo directo: no”.

El rumor había llegado al colegio de su hijo y a TikTok. “Me dice: ‘Está en todos lados’. Yo: ‘No’”, insistió la conductora, destacando lo sorprendido que estaba el niño por la supuesta noticia.

Eial Moldavski bromeó sobre la situación, señalando que Beltrán parecía más desconfiar de su madre que de las redes. Pampita explicó que el chico solo quería saber qué responder cuando sus compañeros lo interrogaban:

“Me decía: ‘Si me vienen a preguntar en el cole, contame así puedo decir algo. Aunque sea mentira’”.

Pampita llamó a Valu Cervantes para aclarar el rumor

En un gesto de total transparencia, Pampita contó que incluso decidió comunicarse con Valu Cervantes, la esposa de Enzo Fernández, quien en aquel momento estaba separada del futbolista.

“Le dije: ‘Mirá, no lo conozco. Fui a ver un partido porque me invitó mi novio Martín’”, explicó.

La modelo relató que le envió a Cervantes fotos con su nueva pareja —con quien salía hacía apenas una semana— para despejar cualquier duda. “Este es mi nuevo novio. Él me invitó, él me compró la entrada”, le aclaró.

Con un simple: “No lo conozco”, Pampita cerró definitivamente el tema. Según afirmó, jamás tuvo contacto con el futbolista y todo se originó por su presencia en un estadio, amplificada por el “ruido” de las redes y el entusiasmo de quienes buscaban una historia inexistente.

Una aclaración con humor y complicidad familiar

Lejos del enojo, Pampita tomó la situación con humor y ternura hacia su hijo, quien terminó siendo un protagonista involuntario del rumor. La modelo aprovechó el episodio para subrayar la distancia entre la realidad y las versiones que circulan en redes: una chispa virtual puede convertirse en una historia nacional.

El romance nunca existió. Lo que sí existió fue una charla honesta entre madre e hijo y un llamado sincero para desmontar uno de los rumores más virales del año sobre la vida de Pampita.