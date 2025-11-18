Científicos de Australia crean materiales de construcción hechos con tierra, agua y cartón

Un equipo de investigadores desarrolló alternativas que prometen reducir la contaminación y cambiar la forma de construir casas y edificios.

Hoy 00:58

El cemento es uno de los materiales más usados en el mundo, pero también uno de los más contaminantes: su producción genera casi el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono cada año. Frente a este panorama, un grupo de científicos de la Universidad RMIT de Australia decidió buscar una solución que sea más amigable con el planeta y, al mismo tiempo, accesible y resistente.

El desafío: construir sin cemento y aprovechar residuos

La pregunta que se hicieron los científicos fue simple pero ambiciosa: ¿es posible construir estructuras sólidas sin usar cemento y reutilizar materiales que se tiran, como el cartón? La respuesta llegó de la mano de dos nuevos productos que podrían cambiar para siempre la industria de la construcción.

Ambos materiales tienen como base la tierra apisonada: es decir, suelo prensado y compactado con un poco de agua. Pero la clave está en el revestimiento que le da estructura y resistencia.

Dos alternativas: tubos de cartón reciclado y fibra de carbono

La primera opción utiliza tubos de cartón reciclado. El proceso es sencillo: se coloca la tierra húmeda dentro de estos tubos, que funcionan como molde y soporte. El resultado es un material fuerte y estable, ideal para casas de poca altura y construcciones pequeñas.

Lo más impactante es que la huella de carbono de este material es un 80% menor que la del hormigón tradicional. Además, el cartón cumple una doble función: estructura y reciclaje, al darle una segunda vida a toneladas de residuos que suelen terminar en la basura.

La segunda alternativa va un paso más allá y utiliza tubos de fibra de carbono. Este material, conocido por su ligereza y resistencia (se usa en aviones y autos de alta gama), permite crear columnas casi tan fuertes como el mejor hormigón, pero mucho más livianas y con menor impacto ambiental. Si bien es más caro que el cartón, es ideal para zonas sísmicas o lugares donde se necesita máxima resistencia con poco peso.

Volver a la tierra: una idea milenaria que vuelve con fuerza

Construir con tierra no es ninguna novedad. Durante siglos, muchas culturas levantaron casas de barro, al aprovechar que este material ayuda a mantener la temperatura interior estable: fresco en verano y cálido en invierno, sin gastar energía en aire acondicionado o calefacción.

Sin embargo, la construcción moderna desplazó a la tierra en favor del cemento y el hormigón. Ahora, con el cambio climático como amenaza, la tierra vuelve a ser protagonista. El gran desafío era evitar que se agriete o se desmorone bajo peso, y los investigadores lo resolvieron al usar estos tubos como “camisa” estructural: así, la tierra no se expande ni se parte.

¿El futuro de la construcción?

Aunque todavía falta investigar cómo se comportan estos materiales con el paso de los años, los primeros resultados son muy prometedores. Demuestran que es posible construir de manera responsable, al usar recursos naturales y reducir la contaminación.

La apuesta es clara: menos cemento, más tierra y reciclaje. Un cambio que podría transformar la forma en que vivimos y cuidamos el planeta.