Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 NOV 2025 | 20º
X
País

ANSES: este es el cronograma de pagos para este martes 18 de noviembre

Quiénes reciben hoy las diferentes prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

Hoy 01:23

La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 18 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

* Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

* Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

* SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

* Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.

* Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.

TEMAS Anses

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre intentó ocultar su identidad y quedó detenido tras un violento conflicto familiar
  2. 2. El Gobierno logró superávit fiscal en octubre y acumula un 0,5% del PBI este año
  3. 3. Después de la sentencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el clan Sena va a juicio por lavado de dinero
  4. 4. Cinco jóvenes fueron detenidos tras un brutal ataque con arma blanca que dejó a un herido grave en Fernández
  5. 5. Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT