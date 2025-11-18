ANSES: este es el cronograma de pagos para este martes 18 de noviembre

Quiénes reciben hoy las diferentes prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.
La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 18 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
* Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
* Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
* SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
* Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.
* Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.