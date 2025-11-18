ANSES: este es el cronograma de pagos para este martes 18 de noviembre

Quiénes reciben hoy las diferentes prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

Hoy 01:23

La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 18 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

* Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

* Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

* SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

* Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.

* Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.