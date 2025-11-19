Ingresar
Eugenia Ruiz, ex participante de Gran Hermano, saludó a Diario Panorama por su 21º aniversario

La cuarta finalista santiagueña de Gran Hermano 2025 envió un afectuoso saludo al medio digital más importante de la provincia.

20/11/2025

La santiagueña Eugenia Ruiz, participante y finalista de Gran Hermano 2025, se sumó a los saludos por el21º aniversario de Diario Panorama, que se celebra cada 20 de noviembre.

Durante todo su paso por el reconocido reality, Diario Panorama acompañó su recorrido con notas, videos y cobertura constante en todas sus plataformas, siguiendo de cerca cada instancia del certamen que la tuvo como una de las protagonistas más destacadas.

En esta fecha especial, Eugenia hizo llegar su saludo y agradecimiento al sitio web de noticias más visto de Santiago del Estero, reconociendo su labor informativa y el apoyo brindado a lo largo de su participación en el programa.

