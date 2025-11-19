“Un prestigioso medio de comunicación”: el saludo del vicegobernador Carlos Silva Neder a Diario Panorama por su 21º aniversario

El vicegobernador de la provincia destacó el rol informativo y el crecimiento del medio digital más visto de Santiago del Estero.

20/11/2025

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, envió su saludo especial a Diario Panorama por su 21º aniversario, subrayando el valor del medio en la comunicación provincial, nacional e internacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su mensaje, expresó:

“Quiero saludar y mandar un afectuoso abrazo a la gran familia de Diario Panorama, al propietario, el Lic. Gustavo Ick, y a todos los que ponen su esfuerzo y su compromiso para que Diario Panorama se haya transformado, en estos 21 años de vida que está cumpliendo, en un prestigioso medio de comunicación que tiene hoy nuestra provincia.

Nos informa lo que ocurre en nuestra provincia, en nuestra República Argentina y en el mundo. Por todo ello, un afectuoso saludo y que sigan los éxitos. Feliz cumpleaños, Diario Panorama.”

Silva Neder destacó además el trabajo sostenido del equipo periodístico y la importancia de contar con un medio que informa en el momento, acompañando a la comunidad con una cobertura amplia y confiable.