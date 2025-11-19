Ingresar
Instituciones y organismos santiagueños saludaron a Diario Panorama por sus 21 años

El portal líder en información celebra un nuevo aniversario reafirmando su crecimiento, su vínculo con la comunidad y su posicionamiento como referente informativo en Santiago del Estero.

20/11/2025

Diario Panorama cumple 21 años de vida y, como cada noviembre, recibe el saludo de instituciones, organismos públicos, empresas y referentes de distintos ámbitos que destacaron su rol clave en el ecosistema mediático de Santiago del Estero.

Desde su creación, Diario Panorama supo adaptarse a los profundos cambios en los modos de producir y consumir información, apostando por innovaciones tecnológicas y por un estilo periodístico ágil y cercano a la audiencia. Esta capacidad de evolución constante le permitió posicionarse como uno de los principales referentes de noticias en la región, con una cobertura inmediata y amplia de la realidad santiagueña.

Durante la jornada de celebración, funcionarios, representantes institucionales, dirigentes políticos, profesionales y entidades del sector privado envían mensajes de felicitación reconociendo la labor del diario, su compromiso con la comunidad y su aporte a la pluralidad informativa. 

Uno de los aspectos más valorados por los saludos recibidos fue la conexión directa que el diario mantiene con sus lectores. A través de herramientas como redes sociales, WhatsApp y otros canales digitales, Diario Panorama consolidó un vínculo participativo y dinámico con la comunidad, que no sólo consume noticias sino que también aporta información, consultas y testimonios.

Con 21 años recorridos, el medio reafirma su compromiso de seguir creciendo, fortaleciendo su propuesta periodística y acompañando los procesos de transformación que atraviesan a la comunicación digital. La llegada de un nuevo aniversario encuentra a Diario Panorama en pleno desarrollo, enfocado en continuar ofreciendo un servicio informativo de calidad para todos los santiagueños.

Quién también se sumó a los saludos por el nuevo aniversario fue la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero, a través de la Prof. Julia Comán. Destaca que, desde 2004, el medio se consolidó como una referencia informativa esencial por su compromiso social, la pluralidad de voces y su mirada federal.

Valoró el espacio otorgado a las políticas públicas y al trabajo institucional, así como el profesionalismo e innovación del equipo periodístico.

Prof. Julia Comán Prof. Julia Comán

Al igual que la Sociedad de Folcloristas Santiagueños y la Biblioteca Popular Pablo Raúl Trullenque quienes saludaron a Diario Panorama por sus 21 años y le desearon que continúe cosechando éxitos por muchos años más.

Del mismo modo, el Subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, envió su saludo a Diario Panorama por el 21° aniversario, felicitando a directivos, profesionales y personal del medio. Destacó su aporte al servicio informativo, el dinamismo, la innovación y su capacidad para conectar a la comunidad santiagueña dentro y fuera de la provincia gracias a su enfoque multimedial.

Javier Saleme Javier Saleme

El presidente interino del Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo, Walter Javier Saleme, envió un cálido saludo a Diario Panorama por su 21° aniversario. Destacó al medio como pionero del periodismo digital en Santiago del Estero y como referente de información veraz y plural.

Valoró su aporte a la construcción de ciudadanía, al fortalecimiento democrático y al desarrollo social, cultural y turístico de la ciudad. También reconoció el trabajo del Lic. Gustavo Ick y de todo el equipo periodístico y técnico.

Salutación por el 21° aniversario de Diario Panorama

De parte del Diputado Provincial Óscar Andrés Sedrán

"En este día tan especial, deseo hacer llegar mi más afectuoso saludo a Diario Panorama al cumplirse su 21° aniversario, un hito que reafirma su trayectoria como el portal líder de la información en Santiago del Estero.

A su titular, el Lic. Gustavo Ick, y a todo el equipo que conforma este prestigioso medio, quiero expresarles mi reconocimiento por la dedicación, el profesionalismo y la vocación de servicio con la que trabajan cada jornada para mantener informada a toda la comunidad santiagueña.

Dip. Prov. Oscar Andrés Sedrán Dip. Prov. Oscar Andrés Sedrán

Durante estos 21 años, Diario Panorama ha sabido consolidarse como una referencia indispensable en materia informativa, ofreciendo noticias locales, nacionales e internacionales con seriedad, rapidez y responsabilidad, valores que fortalecen la transparencia y el acceso a la información pública.

Celebro este nuevo aniversario y deseo que continúen creciendo, innovando y sosteniendo la excelencia que los distingue.

¡Feliz 21° aniversario, Diario Panorama!

Mi respeto y felicitaciones a todo su equipo.

Óscar Andrés Sedrán

Diputado Provincial"

