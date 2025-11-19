Instituciones y organismos santiagueños saludaron a Diario Panorama por sus 21 años

El portal líder en información celebra un nuevo aniversario reafirmando su crecimiento, su vínculo con la comunidad y su posicionamiento como referente informativo en Santiago del Estero.

20/11/2025

Diario Panorama cumple 21 años de vida y, como cada noviembre, recibe el saludo de instituciones, organismos públicos, empresas y referentes de distintos ámbitos que destacaron su rol clave en el ecosistema mediático de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde su creación, Diario Panorama supo adaptarse a los profundos cambios en los modos de producir y consumir información, apostando por innovaciones tecnológicas y por un estilo periodístico ágil y cercano a la audiencia. Esta capacidad de evolución constante le permitió posicionarse como uno de los principales referentes de noticias en la región, con una cobertura inmediata y amplia de la realidad santiagueña.

Durante la jornada de celebración, funcionarios, representantes institucionales, dirigentes políticos, profesionales y entidades del sector privado envían mensajes de felicitación reconociendo la labor del diario, su compromiso con la comunidad y su aporte a la pluralidad informativa.

Uno de los aspectos más valorados por los saludos recibidos fue la conexión directa que el diario mantiene con sus lectores. A través de herramientas como redes sociales, WhatsApp y otros canales digitales, Diario Panorama consolidó un vínculo participativo y dinámico con la comunidad, que no sólo consume noticias sino que también aporta información, consultas y testimonios.

Con 21 años recorridos, el medio reafirma su compromiso de seguir creciendo, fortaleciendo su propuesta periodística y acompañando los procesos de transformación que atraviesan a la comunicación digital. La llegada de un nuevo aniversario encuentra a Diario Panorama en pleno desarrollo, enfocado en continuar ofreciendo un servicio informativo de calidad para todos los santiagueños.

Quién también se sumó a los saludos por el nuevo aniversario fue la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero, a través de la Prof. Julia Comán. Destaca que, desde 2004, el medio se consolidó como una referencia informativa esencial por su compromiso social, la pluralidad de voces y su mirada federal.

Valoró el espacio otorgado a las políticas públicas y al trabajo institucional, así como el profesionalismo e innovación del equipo periodístico.

Prof. Julia Comán

Al igual que la Sociedad de Folcloristas Santiagueños y la Biblioteca Popular Pablo Raúl Trullenque quienes saludaron a Diario Panorama por sus 21 años y le desearon que continúe cosechando éxitos por muchos años más.

Del mismo modo, el Subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, envió su saludo a Diario Panorama por el 21° aniversario, felicitando a directivos, profesionales y personal del medio. Destacó su aporte al servicio informativo, el dinamismo, la innovación y su capacidad para conectar a la comunidad santiagueña dentro y fuera de la provincia gracias a su enfoque multimedial.

Javier Saleme

El presidente interino del Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo, Walter Javier Saleme, envió un cálido saludo a Diario Panorama por su 21° aniversario. Destacó al medio como pionero del periodismo digital en Santiago del Estero y como referente de información veraz y plural.

Valoró su aporte a la construcción de ciudadanía, al fortalecimiento democrático y al desarrollo social, cultural y turístico de la ciudad. También reconoció el trabajo del Lic. Gustavo Ick y de todo el equipo periodístico y técnico.

Salutación por el 21° aniversario de Diario Panorama

De parte del Diputado Provincial Óscar Andrés Sedrán

"En este día tan especial, deseo hacer llegar mi más afectuoso saludo a Diario Panorama al cumplirse su 21° aniversario, un hito que reafirma su trayectoria como el portal líder de la información en Santiago del Estero.

A su titular, el Lic. Gustavo Ick, y a todo el equipo que conforma este prestigioso medio, quiero expresarles mi reconocimiento por la dedicación, el profesionalismo y la vocación de servicio con la que trabajan cada jornada para mantener informada a toda la comunidad santiagueña.

Dip. Prov. Oscar Andrés Sedrán

Durante estos 21 años, Diario Panorama ha sabido consolidarse como una referencia indispensable en materia informativa, ofreciendo noticias locales, nacionales e internacionales con seriedad, rapidez y responsabilidad, valores que fortalecen la transparencia y el acceso a la información pública.

Celebro este nuevo aniversario y deseo que continúen creciendo, innovando y sosteniendo la excelencia que los distingue.

¡Feliz 21° aniversario, Diario Panorama!

Mi respeto y felicitaciones a todo su equipo.

Óscar Andrés Sedrán

Diputado Provincial"