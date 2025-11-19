Ingresar
Cuti Carabajal: "Gracias por todo lo que hacen por el pueblo santiagueño"

El emblemático músico santiagueño envió un mensaje de afecto y reconocimiento al trabajo del medio digital.

20/11/2025

Cuti Carabajal, uno de los artistas más queridos y representativos de Santiago del Estero, brindó su saludo especial a Diario Panorama, destacando el compromiso y la presencia constante del portal en la vida de los santiagueños.

En su mensaje, expresó: “Gracias por todo lo que hacen por el pueblo santiagueño, por el deporte, por la música. Siempre están presentes en todos los acontecimientos. Los saludo y les deseo mucha suerte y que sigan brindándonos este servicio importante para todos”.

Un saludo que llena de orgullo, fortalece el camino recorrido y nos impulsa a seguir acompañando cada historia de nuestra provincia.

