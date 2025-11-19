¡Gracias por elegirnos! Celebramos 21 años informando con dinamismo y responsabilidad

Este 20 de noviembre en Diario Panorama festejamos un nuevo aniversario, resaltando la cercanía con la realidad santiagueña y agradeciendo el vínculo a quienes nos eligen día a día.
La expansión y consolidación de Diario Panorama como el medio nativo digital más importante de Santiago del Estero son hitos que enarbolamos con legítimo orgullo al cumplir 21 años de labor ininterrumpida. Forjamos con nuestros usuarios y lectores un vínculo genuino, cercano y profundamente arraigado en la confianza.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En un escenario informativo que cambia a una velocidad desafiante, sostenemos los valores que nos dieron identidad desde aquel 2004, cuando el Lic. Gustavo Ick y un equipo joven, inquieto y decidido apostaron a un proyecto que, para entonces, era tan audaz como necesario.
De aquella madrugada de noviembre en la que llegamos por primera vez a la web, hasta este 2025 que nos encuentra firmes en nuestro compromiso con el público, hemos crecido, aprendido y respondido. Sentimos que muchos desafíos se cumplieron, pero continuamos elevando la vara: la transformación tecnológica nos exige preparación, visión y el coraje de seguir innovando sin romper con la esencia que nos trajo hasta aquí.
Hoy, nuestra redacción, integrada por Ernesto Díaz, Silvio Pratto, Daniel Díaz, Álvaro Ibáñez, Federicho Chara, Rodrigo Dorado, Neri Casazola, Rodolfo Nasif, Ramiro Trejo, Álvaro Cortez, Franco Zamora, Abril Pereyra, Valentina Castaño, Rocío Bravo, Lautaro Beltrán, Daiana Ríos y Macarena Navarro, sostiene con profesionalismo, vocación y destreza los enfoques periodísticos que demandan estos tiempos, cubriendo los hechos y acontecimientos que atraviesan la vida de nuestra comunidad.
Desde las redes sociales al trabajo en equipo con Radio Panorama y Canal 7, sostenemos la multimedialidad y el dinamismo para enriquecer nuestro contenido informativo. Pero sabemos que aún hay mucho por hacer porque aparecen desafíos importantes: la aparición de la Inteligencia Artificial, las fake news, los rumores constantes del mundo web, los abordamos como desafíos pero haciendo hincapié en el chequeo constante de fuentes y con la dinámica diaria de un periodismo serio y comprometido.
A estos 21 años los cumplimos con orgullo y con alegría, y comprometidos con un oficio que constantemente demanda profesionalismo y responsabilidad. Gracias a ustedes, nuestros lectores, por la confianza depositada.
¡Vamos por más!