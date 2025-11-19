Ingresar
El gobernador Zamora saludó a Diario Panorama en su 21° aniversario: “Fueron pioneros en el periodismo digital”

El mandatario santiagueño destacó el aporte de DP a los valores santiagueños.

20/11/2025

Diario Panorama celebra este jueves su 21° aniversario, consolidado como el medio nativo digital más importante de Santiago del Estero y pionero en transformar la manera en que los santiagueños se informan desde comienzos de los 2000. En el marco de esta nueva fecha, el gobernador Gerardo Zamora envió un saludo especial en el que reconoció la trayectoria de nuestro diario y su rol clave en el ecosistema informativo provincial.

“Hago llegar mi saludo y felicitaciones a Diario Panorama al celebrar su 21° aniversario, reconociendo su trayectoria como medio pionero en el periodismo digital de nuestra provincia. Su aporte constante, innovador y comprometido con la información ha fortalecido el acceso a una comunicación plural y oportuna para todas y todos los santiagueños”, expresó el mandatario.

El saludo oficial se suma a las numerosas muestras de reconocimiento que el medio recibió en esta jornada, en la que se remarcó su labor como referente informativo, su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y su compromiso con la comunidad.

