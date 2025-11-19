Claudia Ledesma de Zamora, en el 21° aniversario de DP: “Es un medio confiable y de cercanía con la ciudadanía”

La senadora nacional subrayó el crecimiento que tuvo Diario Panorama en el marco de los 21 años de Diario Panorama.

20/11/2025

En el marco del 21° aniversario de Diario Panorama, la senadora nacional Claudia Ledesma Abdala de Zamora envió un mensaje de reconocimiento al equipo del medio, subrayando su crecimiento sostenido y su aporte a la construcción de un periodismo digital cercano, plural y de confianza para toda la ciudadanía santiagueña.

“En este 21° aniversario de Diario Panorama, envío mis felicitaciones a todo su equipo por la destacada labor en la construcción de un medio digital dinámico, confiable y de gran cercanía con la ciudadanía. Su presencia constante y su compromiso con la información de calidad lo han convertido en un referente indispensable del periodismo santiagueño”, expresó la legisladora en su saludo.

En tal sentido, la senadora Ledesma Abdala de Zamora destacó la importancia del medio en la vida pública santiagueña y su contribución permanente a un periodismo profesional, cercano y al servicio de la comunidad.