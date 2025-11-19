Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 NOV 2025 | 25º
X
Locales

El gobernador electo Elías Suárez destacó el aporte de Diario Panorama al desarrollo comunicacional de la provincia

El actual jefe de Gabinete envió un saludo al medio digital más importante de la Provincia.

20/11/2025

En el marco del 21° aniversario de Diario Panorama, el gobernador electo y actual jefe de Gabinete, Elías Suárez, envió un saludo al medio digital en el que valoró su trayectoria y su rol central dentro del periodismo santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Saludo a Diario Panorama por sus 21 años de labor periodística, consolidándose como uno de los principales portales informativos de Santiago del Estero. Su profesionalismo, inmediatez y vocación de servicio representan un valioso aporte al desarrollo comunicacional y al fortalecimiento democrático de nuestra comunidad”, expresó Suárez.

Desde su creación, Diario Panorama se posicionó como un actor clave en la transformación del ecosistema digital provincial, manteniendo una cobertura constante, dinámica y cercana a la ciudadanía, tal como lo resaltó Elías Suárez.

TEMAS 21º Aniversario de Diario Panorama

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video | Graves daños del viento huracanado en Capital: hubo cortes de luz y árboles caídos
  2. 2. Un fuerte viento sorprendió a los santiagueños, dejó árboles caídos y cortes de energía
  3. 3. Gobernadores del Norte Grande participaron de un evento sobre blockchain junto a Gavin Wood
  4. 4. Silva Neder ratificó en Estación Robles el fuerte compromiso del Gobierno provincial para seguir cumpliendo sueños a todos los santiagueños
  5. 5. Perú y Santa Cruz: principio de incendio en un local de comidas generó preocupación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT