El gobernador electo Elías Suárez destacó el aporte de Diario Panorama al desarrollo comunicacional de la provincia

El actual jefe de Gabinete envió un saludo al medio digital más importante de la Provincia.
En el marco del 21° aniversario de Diario Panorama, el gobernador electo y actual jefe de Gabinete, Elías Suárez, envió un saludo al medio digital en el que valoró su trayectoria y su rol central dentro del periodismo santiagueño.
“Saludo a Diario Panorama por sus 21 años de labor periodística, consolidándose como uno de los principales portales informativos de Santiago del Estero. Su profesionalismo, inmediatez y vocación de servicio representan un valioso aporte al desarrollo comunicacional y al fortalecimiento democrático de nuestra comunidad”, expresó Suárez.
Desde su creación, Diario Panorama se posicionó como un actor clave en la transformación del ecosistema digital provincial, manteniendo una cobertura constante, dinámica y cercana a la ciudadanía, tal como lo resaltó Elías Suárez.