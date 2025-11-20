Ingresar
José Emilio Neder: “Felicitaciones por estos 21 años, y que sigan los éxitos”

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, saludó a Diario Panorama con motivo de su 21° aniversario.

20/11/2025

“Con motivo de este 21° aniversario envío mis felicitaciones a los propietarios y el personal de Diario Panorama, cuya trayectoria y crecimiento alcanzado reflejan el trabajo profesional junto a la visión empresarial para ofrecer un servicio de calidad”, indicó José Emilio Neder.

Diario Panorama, como portal de vanguardia del periodismo digital, es referencia de contenido con información actualizada al instante, proyectando además en tiempo real a nuestra querida provincia hacia el mundo”, remarcó.

“Compromiso profesional y responsabilidad social son características que hacen al desarrollo de esta trascendental misión, en un marco de libertad y pluralismo que difunde conocimiento, analiza los hechos y estimula la reflexión".

“¡Felicitaciones por estos 21 años, y que sigan los éxitos!”, concluyó.

TEMAS 21º Aniversario de Diario Panorama

