El rector de la Unse, Héctor Paz, destacó su labor informativa de Diario Panorama

“Celebramos que informen a toda la provincia, al país y al mundo”, indicó Paz.

20/11/2025

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz, se sumó a los saludos institucionales por el 21° aniversario de Diario Panorama, resaltando el rol que el medio digital desempeña desde su creación y su importancia en la difusión de información para la provincia, el país y el mundo.

“Desde la Unse saludamos a Diario Panorama con motivo de celebrar sus 21 años, informando a la Provincia, al país y al mundo. Los que queremos saludar, de manera muy especial, a sus autoridades, el Lic. Gustavo Ick, periodistas, técnicos, personal administrativo; a toda la gran familia que hace Diario Panorama”, expresó Paz en su mensaje.

El rector destacó además la proyección alcanzada por el medio, su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y el compromiso de su equipo para sostener un trabajo periodístico riguroso y de servicio público.